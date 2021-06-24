Pentagon'un açıklayacağı UFO raporu basına sızdı

"ABD'NİN GİZLİ ASKERİ TEKNOLOJİ OLMADIĞI KANITLANDI"

Bununla birlikte, raporun bir versiyonu bu ayın başlarında Kongre temsilcilerine sunuldu. İsmi açıklanmayan yetkililer ABD medyasına yaptığı açıklamada, raporun uzaylı faaliyetine dair hiçbir kanıt bulmadığını, ancak bunu dışlamadığını söyledi. Özellikle, gözlemlenen UFO'ların gizli ABD askeri teknolojisi olmadığının da kanıtlandığı bildirildi.

Askeri liderler, ayrıca söz konusu teknolojinin uzaylılar ait değilse bile Rusya veya Çin gibi ABD düşmanlarına ait olabileceğini söyledi.