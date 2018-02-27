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  3. 27 Şubat 2018 15:15

Piramitlerin gizemi çözüldü mü ?

Büyük Giza Piramidi veya diğer adıyla Keops Piramidi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Piramitlerin gizemi çözüldü mü ?

Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde.

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Piramitlerin gizemi çözüldü mü ?

NTV'nin aktardıklarına göre antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. ABD'li mühendis Glen Dash, Keops Piramidi'nin tasarımının ardındaki sırrı çözdüğüne inanıyor.

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Piramitlerin gizemi çözüldü mü ?

Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen Keops Piramidi'nin tepesi orantısız olsa da kuzey, güney, doğu ve batı ana yönleri son derece kusursuz biçimde tasarlanmış.

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Piramitlerin gizemi çözüldü mü ?

Peki Keops Piramidi'nin bu şekilde tasarlanmasının sebebi aslında ne? İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan Dash, bu sorunun cevabını bulduğu iddiasında.

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