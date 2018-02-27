Piramitlerin gizemi çözüldü mü ?
Büyük Giza Piramidi veya diğer adıyla Keops Piramidi hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.
Antik dünyanın yedi harikasından ayakta kalan tek yapı olan Keops Piramidi bir diğer adıyla Büyük Giza Piramidi bir kez daha gündemde.
NTV'nin aktardıklarına göre antik dünyanın en gizemli yapılarından biri olarak görülen Keops Piramidi'nde bilim dünyasını şaşırtan bir keşfe imza atıldı. ABD'li mühendis Glen Dash, Keops Piramidi'nin tasarımının ardındaki sırrı çözdüğüne inanıyor.
Günümüzden yaklaşık 4 bin 500 yıl önce inşa edilen Keops Piramidi'nin tepesi orantısız olsa da kuzey, güney, doğu ve batı ana yönleri son derece kusursuz biçimde tasarlanmış.