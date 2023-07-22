PlayStation 5 Pro'nun özellikleri sızdırıldı

PS5 PRO HAKKINDA BİLİNEN ÖZELLİKLER

İyileştirilmiş FPS, hızlandırılmış izleme ile birlikte 4K'da daha istikrarlı performans öncelik olarak belirlendi. PS5 Pro'nun bir diğer odak noktasının da 8K oyun deneyimi olduğu vurgulandı.

PlayStation 5 Pro ve Slim modeli hakkında resmi olarak bir duyuru yapılmasa da, konsolun Pro modelinin 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor.