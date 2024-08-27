Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar
Bilim insanları, robotlara pahalı yapay deriye ihtiyaç kalmadan dokunma duyusu sağlamayı başardı.
Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi’nden bir ekip, bir robotun dahili sensörlerinden aldığı sinyalleri yorumlayarak dışarıdan uygulanan güç ve baskıyı isabetli bir şekilde tespit edebilmesi için yapay zeka kullandı.
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Araştırmacılar bu yeni yaklaşımla maliyeti yüksek biyometrik deri ve sensörlere ihtiyacın ortadan kalacağını düşünüyor.
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Ekibin tasarımı robotun üzerinde herhangi bir yere serbestçe yerleştirilebilen, hareket ettirilebilen ve ayarlanabilen sanal düğmeler içeriyor.
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Bu da robotların özel dokunma sensörlerine ihtiyaç duymadan fiziksel etkileşimleri algılayabilmesini sağlıyor.
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