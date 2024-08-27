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Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar

Bilim insanları, robotlara pahalı yapay deriye ihtiyaç kalmadan dokunma duyusu sağlamayı başardı.

Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar - Resim: 1

Almanya Havacılık ve Uzay Merkezi’nden bir ekip, bir robotun dahili sensörlerinden aldığı sinyalleri yorumlayarak dışarıdan uygulanan güç ve baskıyı isabetli bir şekilde tespit edebilmesi için yapay zeka kullandı.

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Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar - Resim: 2

Araştırmacılar bu yeni yaklaşımla maliyeti yüksek biyometrik deri ve sensörlere ihtiyacın ortadan kalacağını düşünüyor.

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Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar - Resim: 3

Ekibin tasarımı robotun üzerinde herhangi bir yere serbestçe yerleştirilebilen, hareket ettirilebilen ve ayarlanabilen sanal düğmeler içeriyor.

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Robot teknolojisinde ''olmaz'' denilen oldu: Artık insan gibi hissediyorlar - Resim: 4

Bu da robotların özel dokunma sensörlerine ihtiyaç duymadan fiziksel etkileşimleri algılayabilmesini sağlıyor.

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