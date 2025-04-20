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Rusya'nın uzay aracı Soyuz MS-26 Dünya'ya döndü

Rusya'nın ''Soyuz MS-26'' uzay aracı, mürettebatıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan güvenli şekilde döndü.

Kaynak: DHA
Rusya'nın uzay aracı Soyuz MS-26 Dünya'ya döndü - Resim: 1

Rusya'nın ‘Soyuz MS-26’ uzay aracının mürettebatıyla bugün sabah saatlerinde güvenli şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya döndüğü bildirildi. Rusya Federal Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Roscosmos kozmonotları Aleksey Ovçinin ve Ivan Wagner ile NASA astronotu Donald Pettit'i taşıyan iniş modülü, Moskova saatiyle 04.20'de Kazakistan'ın orta kesimindeki Jezkazgan kentinin yakınlarına indi.

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Rusya'nın uzay aracı Soyuz MS-26 Dünya'ya döndü - Resim: 2

Açıklamada, 'Soyuz MS-26'nın dönüş için önce uzay istasyonunun Rusya'ya ait bölümü olan Rassvet modülünden ayrıldığı belirtilerek, yörüngeden çıkma ve iniş operasyonlarının planlandığı gibi seyrettiği aktarıldı.

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Rusya'nın uzay aracı Soyuz MS-26 Dünya'ya döndü - Resim: 3

Eylül 2024'te istasyona giden mürettebat, 43 uygulamalı bilim deneyi yürüttü, bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve bir mürettebatlı uzay aracı ile iki kargo uzay aracının kenetlenmesine katıldı. Görev kapsamında Aleksey Ovçinin üçüncü, Ivan Wagner ikinci ve NASA astronotu Donald Pettit ise dördüncü uzay uçuşunu gerçekleştirdi.

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