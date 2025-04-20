Rusya'nın uzay aracı Soyuz MS-26 Dünya'ya döndü

Eylül 2024'te istasyona giden mürettebat, 43 uygulamalı bilim deneyi yürüttü, bir uzay yürüyüşü gerçekleştirdi ve bir mürettebatlı uzay aracı ile iki kargo uzay aracının kenetlenmesine katıldı. Görev kapsamında Aleksey Ovçinin üçüncü, Ivan Wagner ikinci ve NASA astronotu Donald Pettit ise dördüncü uzay uçuşunu gerçekleştirdi.