Samsun BİLSEM öğrencilerinden çevreci proje: Hurma çekirdeğinden vegan deri üretildi
Samsun BİLSEM öğrencileri, hayvanların kürkleri için öldürülmesini engellemek ve plastik kirliliğini azaltmak amacıyla hurma çekirdeğinden 51,3 Newton basınca dayanıklı 'vegan deri' geliştirdi.
Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, sürdürülebilir bir gelecek ve hayvan hakları adına inovatif bir projeye imza attı. 7. sınıf öğrencileri Beril Bekkaya, Sümeyye Hüsna Beğen ve Gülce Baç, Kimya Öğretmeni Yasemin Soydaş Bozkurt koordinesinde yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda, tamamen doğal yollarla ve hurma çekirdeği kullanarak 'vegan deri' üretmeyi başardı.
Üretim aşamasında 1 litre su, 27 gram sodyum aljinat, 84 gram gliserin, 11 gram Hindistan cevizi yağı ve 24 gram hurma çekirdeği tozu kullanıldı.
Hazırlanan organik karışım, manyetik karıştırıcılı ısıtıcıda pamuk ilaveleriyle homojen hale getirildi. Karışım bir tepsiye yayılarak 14 günlük doğal kuruma sürecine bırakıldı.
Kuruma sürecinin ardından laboratuvar ortamında yapılan fiziksel testlerde, elde edilen vegan derinin 51,3 Newton kuvvete kadar direnç gösterdiği ve oldukça sağlam bir yapıya kavuştuğu bilimsel olarak kanıtlandı.