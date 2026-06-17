Samsun BİLSEM öğrencilerinden çevreci proje: Hurma çekirdeğinden vegan deri üretildi

Samsun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, sürdürülebilir bir gelecek ve hayvan hakları adına inovatif bir projeye imza attı. 7. sınıf öğrencileri Beril Bekkaya, Sümeyye Hüsna Beğen ve Gülce Baç, Kimya Öğretmeni Yasemin Soydaş Bozkurt koordinesinde yürüttükleri bilimsel çalışmalar sonucunda, tamamen doğal yollarla ve hurma çekirdeği kullanarak 'vegan deri' üretmeyi başardı.