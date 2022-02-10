Samsung Galaxy S22 serisinin fiyat ve özellikleri belli oldu
Samsung 2022'in en güçlü telefonlarından olan Samsung Galaxy S22 ailesini ve Galaxy Tab 8'i tanıttı. Samsung S22 Ultra fiyatı ve özellikleri belli oldu.
Samsung'un yeni cihazları görücüye çıktı. Güney Koreli teknoloji devi S22 ailesini tanıttı.
S22, S22+ ve S22 Ultra'dan oluşan yeni S22 ailesinin özellikleri de ortaya çıktı.
Yeni telefon serisinin ilk üyesi Galaxy S22. Katlanabilir telefonlar dışarıda bırakıldığında Samsung'un en üst segmentini artık Galaxy S22 ailesi oluşturuyor.
Serinin başlangıç telefonu S22 ise başlı başına bir amiral gemisi özelliklerine sahip.
6.1 inçlik ekrana sahip telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. 25W hızlı şarj desteğiyle gelen cihazda 3700 mAh'lık bir batarya bulunuyor.
50MP'lik ana kameraya sahip telefonda ayrıca 12 MP'lik bir geniş açı ve 10 MP'lik bir telefoto kamerası da yer alıyor. Cihazın ön (selfie) kamerası ise 10 MP.
İşletim sistemi olarak telefonda Android 12 bulunurken kullanıcı arayüzünde ise Samsung One UI 4'ü görüyoruz.
IPX8 suya dayanıklılık ve IP6X toza dayanıklılık sertifikalarına sahip telefonda parmak izi okuyucuyla beraber, Barometre Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvme ölçer yer alıyor.
S22'nin Avrupa fiyato 8 GB RAm ve 128 GB için 849 euro. 256 GB'lik versiyonda ise fiyat 899 euroya çıkıyor.
Galaxy S22 Plus ise 6.6 inçlik ekranı ve 4500 mAh'lık bataryasıyla S22'den boyut olarak ayrılıyor.
Cihaz 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geliyor. Ayrıca S22'deki hızlı şarj desteği S22 Plus'ta 45 W'ye çıkıyor.
Galaxy S22+ (8 GB RAM + 128 GB depolama): 999 dolar