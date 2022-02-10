Samsung Galaxy S22 serisinin fiyat ve özellikleri belli oldu

Serinin başlangıç telefonu S22 ise başlı başına bir amiral gemisi özelliklerine sahip.

6.1 inçlik ekrana sahip telefon 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip. 25W hızlı şarj desteğiyle gelen cihazda 3700 mAh'lık bir batarya bulunuyor.

50MP'lik ana kameraya sahip telefonda ayrıca 12 MP'lik bir geniş açı ve 10 MP'lik bir telefoto kamerası da yer alıyor. Cihazın ön (selfie) kamerası ise 10 MP.