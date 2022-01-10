Samsung Galaxy S22'nin tanıtım tarihi sızdı
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S22'nin şubat ayında tanıtılacağı iddia edildi.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonuna önemli bir iddia ortaya atıldı. Samsung'un 8 Şubat tarihinde bir Galaxy Unpacked etkinliği düzenleyeceği ve Galaxy S22'nin tanıtılacağı belirtiliyor.
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Samsung'un bu tarihi doğruladığı ve ocak sonunda etkinlik tanıtımına başlayacağı öne sürüldü. Yeni S22 ailesinin üç farklı modelle piyasaya sürüleceği ifade edildi.
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Galaxy S22, Galaxy S22 Plus ve Galaxy S22 Ultra'dan oluşacak bu modellerde tasarım olarak köklü bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Samsung Galaxy S21'in güncellenmiş şekilde karşımıza çıkacağı ihtimali ağırlık kazanmış durumda.
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Galaxy S22 Ultra'nın ise Galaxy Note serisinin devamı olacağı iddialar arasında.
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