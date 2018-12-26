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  3. 26 Aralık 2018 07:54

Samsung telefonu olanlar dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor

Android Pie güncellemesi alacak Samsung marka telefonlar belli oldu. Güncelleme 1 Ocak'tan itibaren yayınlanacak. İşte o telefonların listesi...

Samsung telefonu olanlar dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor

Samsung Galaxy S8 Plus

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Samsung telefonu olanlar dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor

Samsung Galaxy Note 8

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Samsung telefonu olanlar dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor

Samsung Galaxy S9

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Samsung telefonu olanlar dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor

Samsung Galaxy S9 Plus

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