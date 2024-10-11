Samsung yeni ürünü Galaxy Ring'i tanıttı

Kişiselleştirilmiş zindelik çözümleri için daha doğru ve akıcı zindelik verileri sunan en uygun form faktörü araştıran Samsung, çeşitli form faktörlerini değerlendirdikten sonra, 7/24 takılabilen, kullanıcı dostu, küçük ve hafif bir nesne olan yüzükte karar kıldı. Samsung tüm bu çalışmalar sonucunda, Galaxy Ring takılıyken kullanıcıların baş ve işaret parmaklarını iki kez sıkıştırmasıyla uyandırma alarmını kapatmasına olanak tanıyan özelliğini tanıttı.