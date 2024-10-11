Samsung yeni ürünü Galaxy Ring'i tanıttı
Samsung teknolojide çığır açarak yeni bir tasarıma imza attı. Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, kompakt ve hafif tasarımıyla sevenlerini bekliyor.
Samsung'un akıllı yüzüğü Galaxy Ring, kompakt ve hafif tasarımıyla 7/24 rahatça giyilebilen bir cihaz olarak, kullanıcılara kapsamlı fitlik takibi olanağı sunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Galaxy Ring'in geliştirilmesini ve tasarımını üstlenen Samsung Electronics Mobil Deneyim İş Birimi Giyilebilir Ürün Planlama Grubu, giyilebilir cihaz pazarındaki yeni fırsatları araştırırken özellikle hızla büyüyen zindelik yönetimi alanına odaklandı.
Kişiselleştirilmiş zindelik çözümleri için daha doğru ve akıcı zindelik verileri sunan en uygun form faktörü araştıran Samsung, çeşitli form faktörlerini değerlendirdikten sonra, 7/24 takılabilen, kullanıcı dostu, küçük ve hafif bir nesne olan yüzükte karar kıldı. Samsung tüm bu çalışmalar sonucunda, Galaxy Ring takılıyken kullanıcıların baş ve işaret parmaklarını iki kez sıkıştırmasıyla uyandırma alarmını kapatmasına olanak tanıyan özelliğini tanıttı.
Aynı el hareketiyle Galaxy akıllı telefonların kamerasını da kontrol etmek mümkün oluyor ve bu özellik, cihazlar arasındaki bağlantıyı üst düzeye çıkarıyor.
Galaxy Ring'in geliştirilme sürecinde ana odak noktası, kullanıcılara anlamlı zindelik bilgilerinin sağlanması oldu. Kullanıcılar, zindelik hedeflerine daha hızlı ulaşmak için Galaxy AI tarafından desteklenen kişiselleştirilmiş zindelik bilgileri alabiliyor. Ayrıca konfor ve estetik, Galaxy Ring'i geliştiren ekiplerin temel öncelikleri arasında yer alıyor.