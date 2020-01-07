Samsung'un yeni televizyonu CES 2020'ye damga vurdu
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, CES 2020 teknoloji fuarında görücüye çıkardığı televizyonla dikkatleri üzerine çekti.
Samsung, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında yeni televizyonunu görücüye çıkardı. Ancak televizyon, görüntüsü ve özellikleriyle şaşırtıyor...
Samsung Q950TS 8K QLED TV modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor.
Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş. Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor.