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  3. 07 Ocak 2020 07:55

Samsung'un yeni televizyonu CES 2020'ye damga vurdu

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, CES 2020 teknoloji fuarında görücüye çıkardığı televizyonla dikkatleri üzerine çekti.

Samsung'un yeni televizyonu CES 2020'ye damga vurdu

Samsung, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında yeni televizyonunu görücüye çıkardı. Ancak televizyon, görüntüsü ve özellikleriyle şaşırtıyor...

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Samsung'un yeni televizyonu CES 2020'ye damga vurdu

Samsung Q950TS 8K QLED TV modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor.

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Samsung'un yeni televizyonu CES 2020'ye damga vurdu

Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş. Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor.

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Samsung'un yeni televizyonu CES 2020'ye damga vurdu

Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen televizyon yapay zeka ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak.

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