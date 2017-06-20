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  3. 20 Haziran 2017 10:00

Şarjı en uzun süre giden telefonlar

Akıllı telefonlar konuşma ve haberleşme ihtiyacımızın dışında pek çok gündelik işimizi de görmemizi sağlıyor.

Şarjı en uzun süre giden telefonlar

Teknoloji ilerledikçe akıllı telefonla yapılabilecekler daha da artıyor fakat tükenen bataryalar nedeniyle yarı yolda da kalabiliyoruz.

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Şarjı en uzun süre giden telefonlar

İnsanlar artık telefon alırken şarjının ne kadar süre gittiğine çok dikkat ediyor. mAh değerleri ilk bakılan özellikler arasında ama tek başına mAh değeri batarya süresini anlamak için yeterli değil. Ekran genişliği, çözünürlük, güç verimi gibi faktörler de var.


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Şarjı en uzun süre giden telefonlar

Expert Reviews isimli site telefonları uçuş moduna alıp, 170cd/m2 sabit ekran parlaklığında sürekli video ve ses testi yaparak hangi telefonun şarjının ne kadar dayandığını hesapladı ve bir sıralama yaptı. İşte sonuçlar.

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Şarjı en uzun süre giden telefonlar

SONY XPERIA XA | 7 SAAT 12 DAKİKA

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