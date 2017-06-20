Şarjı en uzun süre giden telefonlar
Akıllı telefonlar konuşma ve haberleşme ihtiyacımızın dışında pek çok gündelik işimizi de görmemizi sağlıyor.
Teknoloji ilerledikçe akıllı telefonla yapılabilecekler daha da artıyor fakat tükenen bataryalar nedeniyle yarı yolda da kalabiliyoruz.
İnsanlar artık telefon alırken şarjının ne kadar süre gittiğine çok dikkat ediyor. mAh değerleri ilk bakılan özellikler arasında ama tek başına mAh değeri batarya süresini anlamak için yeterli değil. Ekran genişliği, çözünürlük, güç verimi gibi faktörler de var.
Expert Reviews isimli site telefonları uçuş moduna alıp, 170cd/m2 sabit ekran parlaklığında sürekli video ve ses testi yaparak hangi telefonun şarjının ne kadar dayandığını hesapladı ve bir sıralama yaptı. İşte sonuçlar.