Satışı ertelenmişti... Samsung CEO'sundan itiraf !
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un CEO’su katlanabilir telefonun hazır olmadan tanıtıldığını itiraf etti. Galaxy Fold'un satışa çıkacağı tarih ertlenmişti.
Samsung CEO’su DJ Koh, gazetecilerle yaptığı bir buluşmada Galaxy Fold modeliyle ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz aylarda tanıtladıktan sonra yapılan ilk testlerde arızalandığı ortaya çıkan sorunlar ile gündeme gelen katlanabilir telefon Galaxy Fold’un satışa çıkacağı tarih bu sorunlardan dolayı ertelenmişti.
Bu konuyu hatırlatan DJ Koh, 1980 dolar fiyat etiketine sahip olan katlanabilir telefonun hazır olmadan tanıtıldığını kabul etti.