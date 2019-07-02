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  3. 02 Temmuz 2019 11:54

Satışı ertelenmişti... Samsung CEO'sundan itiraf !

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un CEO’su katlanabilir telefonun hazır olmadan tanıtıldığını itiraf etti. Galaxy Fold'un satışa çıkacağı tarih ertlenmişti.

Satışı ertelenmişti... Samsung CEO'sundan itiraf !

Samsung CEO’su DJ Koh, gazetecilerle yaptığı bir buluşmada Galaxy Fold modeliyle ilgili yaşanan sıkıntılar hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Satışı ertelenmişti... Samsung CEO'sundan itiraf !

Geçtiğimiz aylarda tanıtladıktan sonra yapılan ilk testlerde arızalandığı ortaya çıkan sorunlar ile gündeme gelen katlanabilir telefon Galaxy Fold’un satışa çıkacağı tarih bu sorunlardan dolayı ertelenmişti.

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Satışı ertelenmişti... Samsung CEO'sundan itiraf !

Bu konuyu hatırlatan DJ Koh, 1980 dolar fiyat etiketine sahip olan katlanabilir telefonun hazır olmadan tanıtıldığını kabul etti.

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Satışı ertelenmişti... Samsung CEO'sundan itiraf !

SAMSUNG GALAXY FOLD'UN ÖZELLİKLERİ NELER?
Peki ilk katlanabilir akıllı telefon olan Galaxy Fold kullanıcılarına hangi özellikleri sunuyor?

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