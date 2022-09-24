Satürn'ün uydusunda yaşam izi bulundu
Southwest Araştırma Enstitüsü'nde yapılan bir araştırma Satürn’ün uydusu Enceladus'da yaşam için önemli yapıtaşlarının olduğunu ortaya koydu.
Uzayda yaşamın olup olmadığı sorusu, yüzyıllardır insanlık tarihinin en merak edilen soruları arasında yer aldı. Bu sorunun cevabını bulmak için birçok bilimsel araştırma yapıldı. Bu konuda daha önce de adından söz ettiren Satürn, önemli bulgulara konu olmaya devam ediyor.
Satürn uydusu Enceladus, yaşanabilir bir okyanusa ev sahipliği yapıyor
Satürn, birçok bilinmeze ev sahipliği yapıyor. Özellikle uydularında yapılan incelemeler, yıllar boyunca gökbilimcileri şaşırttı.
Son olarak Satürn’ün en büyük altıncı uydusu olan Enceladus, yaşamın izleriyle ilgili önemli bulgularla gündeme geldi. Uyduda yer alan bir okyanusun yaşam için gerekli olan yapı taşlarına sahip olduğu ortaya çıktı.
Southwest Araştırma Enstitüsü’nden bilim adamı Christopher Glein, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:
''Dünyadaki yaşam için gerekli olan temel unsurlardan birinin Enceladus okyanusunda yüksek miktarda bulunması gerektiğine dair kanıt bulduk. Bu, Enceladus’un önceden düşünülenden daha yaşanabilir olduğunu gösteriyor.''