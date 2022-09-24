Satürn'ün uydusunda yaşam izi bulundu

Uzayda yaşamın olup olmadığı sorusu, yüzyıllardır insanlık tarihinin en merak edilen soruları arasında yer aldı. Bu sorunun cevabını bulmak için birçok bilimsel araştırma yapıldı. Bu konuda daha önce de adından söz ettiren Satürn, önemli bulgulara konu olmaya devam ediyor.