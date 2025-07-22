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  4. Savunmanın kalbi İstanbul'da atıyor: IDEF 2025 kapılarını açtı

Savunmanın kalbi İstanbul'da atıyor: IDEF 2025 kapılarını açtı

17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) bugün kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kaynak: DHA/İHA
Savunmanın kalbi İstanbul'da atıyor: IDEF 2025 kapılarını açtı - Resim: 1

17'ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yönetim ve sorumluluğunda, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle organize edildi. 

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Savunmanın kalbi İstanbul'da atıyor: IDEF 2025 kapılarını açtı - Resim: 2

IDEF 2025, savunma sanayii alanındaki en önemli küresel etkinliklerden biri olarak 2025 yılında da İstanbul'da gerçekleştirildi. 

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Savunmanın kalbi İstanbul'da atıyor: IDEF 2025 kapılarını açtı - Resim: 3

22-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak olan fuar, bugün ziyaretçileri ağırlamaya başladı. 

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Savunmanın kalbi İstanbul'da atıyor: IDEF 2025 kapılarını açtı - Resim: 4

33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanlarının katılması beklenen fuarda, 44 ülkeden gelen katılımcılar stant açtı. 

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