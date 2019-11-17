Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü kendi içinde barındırdığı lazer mesafe ölçer ve kamera gibi sensörlerden elde ettiği veriyi rüzgar hızı gibi dış çevresel faktörlerle ele alarak işliyor, Songar'a ait özgün bir Atış Kontrol Bilgisayarı olarak görev yapıyor.