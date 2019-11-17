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  3. 17 Kasım 2019 16:15

Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek.

Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Güvenlik güçlerinin harekat kabiliyetinin artırılmasına yönelik olarak temin edilen sistemlere, Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar ekleniyor.

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Silahlı drone Songar göreve başlıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASİSGUARD tarafından özgün olarak geliştirilen, otomatik makineli tüfek ve bomba atar entegre edilen Songar, ürün geliştirme yol haritasındaki önemli adımlardan birini tamamladı.

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Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Songar'ın atış hassasiyetini önemli ölçüde iyileştiren Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü, yapılan atış testlerinde ilk sınavını başarıyla verdi.

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Silahlı drone Songar göreve başlıyor

Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü kendi içinde barındırdığı lazer mesafe ölçer ve kamera gibi sensörlerden elde ettiği veriyi rüzgar hızı gibi dış çevresel faktörlerle ele alarak işliyor, Songar'a ait özgün bir Atış Kontrol Bilgisayarı olarak görev yapıyor.

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