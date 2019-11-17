Silahlı drone Songar göreve başlıyor
Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar, aralık ayında güvenlik güçlerinin envanterine girecek.
Güvenlik güçlerinin harekat kabiliyetinin artırılmasına yönelik olarak temin edilen sistemlere, Türkiye'nin ilk milli silahlı drone sistemi Songar ekleniyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASİSGUARD tarafından özgün olarak geliştirilen, otomatik makineli tüfek ve bomba atar entegre edilen Songar, ürün geliştirme yol haritasındaki önemli adımlardan birini tamamladı.
Songar'ın atış hassasiyetini önemli ölçüde iyileştiren Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü, yapılan atış testlerinde ilk sınavını başarıyla verdi.