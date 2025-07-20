Sırlarla dolu Mars'a insanlı iniş için düğmeye basıldı!

Leicester Üniversitesi’nden Dr. Beatriz Sanchez-Cano, bu görevin, Güneş’ten gelen enerji ile parçacıkların Mars atmosferinde nasıl emildiğini ve yüzey süreçlerini nasıl etkilediğini ortaya koyacağını bildirdi. Bu bilgilerin, özellikle insanlı görevlerde yaşanabilecek radyasyon tehlikelerini öngörmek ve önlem almak açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Dr. Sanchez-Cano, “Mars’taki uzay havası koşullarını anlamak, hem robotik hem de insanlı görevler için hayati. Dünya’daki uzay hava izleme deneyimimizden bu tür tehlikelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.