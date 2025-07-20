Sırlarla dolu Mars'a insanlı iniş için düğmeye basıldı!
Avrupa Uzay Ajansı, Mars’a insanlı inişi sağlamak amacıyla Britanya öncülüğünde ''M-MATISSE'' adlı bir proje bir geliştiriyor.
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) değerlendirme sürecinde olan yeni bir uzay görevi, Mars’a insanlı inişi mümkün kılabilecek bilimsel altyapıyı oluşturmayı amaçlıyor. İngiltere liderliğindeki ‘M-MATISSE’ adlı proje, Kızıl Gezegen’in uzay hava koşullarını detaylı biçimde inceleyerek gelecekteki insanlı görevlerin güvenliğini artırmayı hedefliyor.
‘M-MATISSE (Mars Magnetosphere ATmosphere Ionosphere and Space-weather SciencE)’, Mars’a iki robotik yörünge aracı göndermeyi planlıyor. Bu araçlar, gezegenin manyetosferi, iyonosferi ve termosferi gibi atmosfer katmanlarını; ayrıca yüzeye yakın atmosfer ve radyasyon düzeylerini inceleyecek. Görev onay alırsa, Mars’ın uzay havasını tüm katmanlarıyla araştırmaya odaklanan ilk özel görev olacak.
Leicester Üniversitesi’nden Dr. Beatriz Sanchez-Cano, bu görevin, Güneş’ten gelen enerji ile parçacıkların Mars atmosferinde nasıl emildiğini ve yüzey süreçlerini nasıl etkilediğini ortaya koyacağını bildirdi. Bu bilgilerin, özellikle insanlı görevlerde yaşanabilecek radyasyon tehlikelerini öngörmek ve önlem almak açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi. Dr. Sanchez-Cano, “Mars’taki uzay havası koşullarını anlamak, hem robotik hem de insanlı görevler için hayati. Dünya’daki uzay hava izleme deneyimimizden bu tür tehlikelerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” dedi.
Görevde kullanılacak iki uzay aracına ‘Henri’ ve ‘Marguerite’ adları verildi. ‘Henri’, Mars’ın plazma sisteminde yer alacak; ‘Marguerite’ ise daha uzak bir bölgede, Güneş rüzgarı etkisinin yoğun olduğu bölgeleri gözlemleyecek. Bu strateji sayesinde, Mars’ın atmosferi üzerindeki Güneş rüzgarı etkisi hem yakın hem uzak mesafeden eş zamanlı olarak izlenebilecek. Bu da Mars atmosferinin nasıl evrildiği ve yaşanabilirliğe dair hangi şartlara sahip olduğu konusunda yeni bilgiler sağlayacak.