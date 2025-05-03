Sıvı yakıtlı roketten ilham aldı motorsuz pilsiz kalp pompası geliştirdi

İleri derece kalp yetmezliği yaşayan ve kalp nakline ihtiyacı olan hastalar, uygun organ bulunana kadar yapay kalp pompasıyla hayata tutunuyor. Organ nakline uygun olmayan kimi hastalar ise ömür boyu bu cihazlarla yaşamak zorunda kalabiliyor. Şu anda kullanılan yapay kalp pompalarının ise motora ve pile ihtiyaç duyduğu için, hem maliyetleri yüksek olabiliyor hem de vücuttan çıkan kablolar nedeniyle hastanın yaşam kalitesi olumsuz etkilenebiliyor.