Sıvı yakıtlı roketten ilham aldı motorsuz pilsiz kalp pompası geliştirdi
Türk mühendis ve hekimler güçlerini birleştirdi, dünyada ilk olacak "Motorsuz, pilsiz kalp pompası" projesiyle Avrupa İnovasyon Konseyi’nden 2,5 milyon Euro'uk hibe kazandı.
Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Kerem Pekkan ve ekibinin 5 yıldır üzerinde çalıştığı 'HeartWise' projesiyle artık hastaya özel 3 boyutlu yazıcıdan üretilebilecek yapay kalp pompası, hastaların kablolarla, kilolarca ağırlıktaki pil çantalarıyla yaşama zorunluluğunu ortadan kaldıracak.
Sıvı yakıtlı roketlerin çalışma mekanizmasından esinlenerek dizayn edilen yeni pompa sayesinde yapay kalp pompasının maliyeti de onda bire kadar düşecek, daha fazla hasta bu tedaviye ulaşma şansını elde edecek.
İleri derece kalp yetmezliği yaşayan ve kalp nakline ihtiyacı olan hastalar, uygun organ bulunana kadar yapay kalp pompasıyla hayata tutunuyor. Organ nakline uygun olmayan kimi hastalar ise ömür boyu bu cihazlarla yaşamak zorunda kalabiliyor. Şu anda kullanılan yapay kalp pompalarının ise motora ve pile ihtiyaç duyduğu için, hem maliyetleri yüksek olabiliyor hem de vücuttan çıkan kablolar nedeniyle hastanın yaşam kalitesi olumsuz etkilenebiliyor.
Uygun organ bulunana kadar ya da kalp nakline uygun olmayan vakalarda ömür boyu kullanılmak zorunda olan bu pompalar, hastanın özgürlüğünü de önemli ölçüde kısıtlayabiliyor. Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Kerem Pekkan ve ekibinin 5 yıldır üzerinde çalıştığı projeyle günümüzde kullanılan yapay kalp pompalarına dair tüm zorlukların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Prof. Dr. Pekkan, sıvı yakıtlı roketlerin çalışma prensibinden ilham alarak ekibiyle geliştirdiği motorsuz, pilsiz yapay kalp pompası projesiyle Türkiye’ye ilk kez Avrupa İnovasyon Konseyi’nden (EIC) hibesi kazandırdı.