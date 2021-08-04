Snapchat ve Instagram'daki özellik WhatsApp'a geldi

Snapchat, Instagram ve Messenger'da da kullanılan bu özellik için kullanıcıların zamanlayıcı simgesini seçmeleri gerekecek. Bu özellik kapsamında gönderilen video ya da fotoğraflar cihaza indirilmeyecek. Alıcı gönderiyi bir kez gördüğünde bir daha görmeyecek.