Sosyal medyanın baş aktörü X'te deprem: Binlerce hesap askıya alındı
Sosyal medyanın en güçlü platformu X'te devreye alınan yeni güncelleme ile uzun süredir aktif olmayan hesaplar birer birer askıya alınırken X'te askıya alan hesap sayısı 2 milyona yaklaşınca Türkiye’de çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve kamuoyunun yakından takip ettiği hesapların takipçi sayıları da bir anda eridi...
Sosyal medya devi X, 2022’den beri düzenli olarak yaptığı "bot" ve "spam" hesap temizliğinde Kasım 2025’te yayımlanan son şeffaflık raporunda da haftada ortalama 1,7 milyon sahte/manipülatif hesap kapatıldığını açıkladı.
Aynı dönemde, altı aydan uzun süredir hiçbir aktivite göstermeyen pasif hesapların da toplu olarak askıya alınması veya silinmesi işlemi devreye alındı.
Bu iki uygulamanın eş zamanlı yürütülmesi özellikle Türkiye’de çok sayıda gazeteci, siyasetçi ve kamuoyunun yakından takip ettiği hesapların takipçi sayılarında ani ve belirgin düşüşlere yol açtı.
Bu düşüşler sonrasında ünlü isimlerin sosyal medyadaki tepkileri de dikkat çekti.
