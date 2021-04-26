SpaceX'in uzay aracında kırmızı alarm!
SpaceX'in kapsülü ile ISS'ye taşınan astornotların bu yolculuk esnasında bir kaza riski ile karşı karşıya kaldıkları ortaya çıktı.
Milyarder girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) cumartesi günü başarıyla ulaştırdığı Crew-2 görevinden ilginç detaylar geldi.
1 / 17
23 Nisan günü gerçekleşen tarihi fırlatmanın hemen ardından mürettebat için kırmızı alarm verildiği ortaya çıktı.
2 / 17
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, kalkıştan hemen sonra yetkililer tarafından UFO (Unidentified flying object - tanımlanamayan uçan nesne) saptandı.
3 / 17
Aynı habere göre, söz konusu nesnenin astronotları ISS'ye taşıyan Crew Dragon kapsülüne beklenmedik bir şekilde yaklaşması, SpaceX yetkililerini alarma geçirdi.
4 / 17