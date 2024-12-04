Spotify 2024'ün ''en''lerini açıkladı: İşte yıla damga vuran şarkıcılar

Dünyada 551 milyon aktif kullanıcısı ve 220 milyon premium aboneye sahip olan Spotify, her yıl olduğu gibi 2024’te de kullanıcılarına yıl sonu müzik özetlerini sunmaya başladı.

Spotify, kullanıcıların her yıl 365 gün boyunca en çok dinledikleri müzikleri harmanlayarak oluşturduğu playlistler açıklandı.