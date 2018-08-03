Steve Jobs'ın kızından olay itiraflar: Senin yüzünden kanser oldum
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın kızı yeni çıkacak kitabında babasıyla ilglii çok konuşulacak detaylara yer verdi.
Dün piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşarak, dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Jobs’un 1978 yılında, kız arkadaşı Chrisann Brennan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lisa Brennan Jobs 4 Eylül’de çıkacak kitabı Small Fry’da babası tarafından reddedilişini ve onunla yaşadığı karmaşık ilişkiyi anlattı.
“Varlığım onu mahvediyordu. Benim içinse tam tersiydi. Ona ne kadar yakınsam o kadar güvenli hissediyordum, o bu dünyanın bir parçasıydı ve benim ışığa yakınlaşmamı kolaylaştırıyordu” diyen Brennan Jobs, babasının kendisinden yıllarca sakladığı bazı sırları sonradan öğrendiğini söyledi.