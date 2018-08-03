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  3. 03 Ağustos 2018 14:30

Steve Jobs'ın kızından olay itiraflar: Senin yüzünden kanser oldum

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın kızı yeni çıkacak kitabında babasıyla ilglii çok konuşulacak detaylara yer verdi.

Steve Jobs'ın kızından olay itiraflar: Senin yüzünden kanser oldum

Dün piyasa değeri 1 trilyon dolara ulaşarak, dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple’ın kurucusu Steve Jobs’un hayatıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Steve Jobs'ın kızından olay itiraflar: Senin yüzünden kanser oldum

Jobs’un 1978 yılında, kız arkadaşı Chrisann Brennan ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lisa Brennan Jobs 4 Eylül’de çıkacak kitabı Small Fry’da babası tarafından reddedilişini ve onunla yaşadığı karmaşık ilişkiyi anlattı.

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Steve Jobs'ın kızından olay itiraflar: Senin yüzünden kanser oldum

“Varlığım onu mahvediyordu. Benim içinse tam tersiydi. Ona ne kadar yakınsam o kadar güvenli hissediyordum, o bu dünyanın bir parçasıydı ve benim ışığa yakınlaşmamı kolaylaştırıyordu” diyen Brennan Jobs, babasının kendisinden yıllarca sakladığı bazı sırları sonradan öğrendiğini söyledi.

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Steve Jobs'ın kızından olay itiraflar: Senin yüzünden kanser oldum

Bir ressam olan annesi Chrisann Brennan ile babasının birlikteliğinin evlilik dışı olduğu için, Jobs’un kendisini ve annesini kolaylıkla reddedebildiğini aktaran Brennan Jobs sözlerine şöyle devam etti:

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