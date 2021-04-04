Süpersonik uçak için tarih verildi
ABD’de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.
ABD’de Kaliforniya merkezli Exosonic şirketi ve ABD Hava Kuvvetleri, Air Force One ABD başkanlık uçağının yerini alacak süpersonik uçak geliştiriyor.
1 / 114
2030 yılında kullanıma hazır olması planlanan uçağın saatte 2 bin 205 kilometre hıza ulaşabildiği ifade edildi.
2 / 114
Çit motorlu olarak tasarlanan uçakta 31 yolcu kapasitesi olacağı belirtildi.
3 / 114
"GÖRÜLMEMİŞ TEKNOLOJİLER KULLANILACAK"
Exosonic'da görev yapan tasarımcı Stephanie Chahan, "Yapılan bu konseptle şu anda kullanılan uçaklarda olmayan teknolojileri uygulamayı planlıyoruz" dedi.
4 / 114