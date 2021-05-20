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  4. Tam bir servet: Uzaya gitmek için verilen en yüksek teklif açıklandı

Tam bir servet: Uzaya gitmek için verilen en yüksek teklif açıklandı

Amazon'un kurucusu Bezos'un uzay şirketi Blue Origin, uzay yolculuğu için bir kişilik koltuğu müzayede ile satışa çıkarmıştı. Blue Origin, o koltuğa gelen teklifi açıkladı.

New Shepard bileti online müzayede ile satışa sunulacak; en yüksek teklifi veren uzaya gidecek.

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Blue Origin şirketi 5 Mayıs'ta başlayan açık artırmada verilen en büyük teklifi duyurdu. 

New Shepard için açık artırma devam ederken teklif 2.6 milyon dolar teklif edildi. 

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Bezos'un açık artırmayla satış stratejisiyle koltuklara olan talebi ve müşterilerin aklındaki fiyatı öğrenmeyi amaçladığı belirtiliyor. 

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Uzay turizmi henüz emekleme aşamasında olan bir sektör olduğu için bilet fiyatında bir hesaplama modeli bulunmuyor. 

Şirketler uzay turistlerinin ödemeye razı geleceği miktarı öğrenmeye çalışıyor

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