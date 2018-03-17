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  3. 17 Mart 2018 15:30

iPhone SE 2 böyle mi olacak ?

Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen iPhone SE 2'nin görüntüleri ortaya çıktı.

iPhone SE 2 böyle mi olacak ?

iPhone SE'nin satışa çıkmasından bu yana iki yıl geçti. O zamandan beridir farklı kaynaklar ve bazı analistler tarafından iPhone SE 2 modelinin geleceği arada sırada gündeme getiriliyor. Ancak son birkaç aydır bu spekülasyonlar iyice yoğunlaştı. Bir iddiaların üstünde bir de dikkat çekici bir video ortaya çıktı.

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iPhone SE 2 böyle mi olacak ?

Japon Mac Otakara sitesinin Weibo'ya dayandırarak verdiği habere göre görüntülerdeki telefon iPhone SE 2 olabilir. En azından kaynak böyle bir iddia olduğunu belirtiyor.

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iPhone SE 2 böyle mi olacak ?

Cihaz iPhone X ile aynı tasarıma sahip. Çentikli tam ekranı ve çift kamerası var.

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iPhone SE 2 böyle mi olacak ?

Bununla birlikte yan tarafları ise iPhone X gibi oval değil, aksine iPhone 5 gibi düz.

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