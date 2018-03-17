iPhone SE 2 böyle mi olacak ?

iPhone SE'nin satışa çıkmasından bu yana iki yıl geçti. O zamandan beridir farklı kaynaklar ve bazı analistler tarafından iPhone SE 2 modelinin geleceği arada sırada gündeme getiriliyor. Ancak son birkaç aydır bu spekülasyonlar iyice yoğunlaştı. Bir iddiaların üstünde bir de dikkat çekici bir video ortaya çıktı.

