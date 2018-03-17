iPhone SE 2 böyle mi olacak ?
Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen iPhone SE 2'nin görüntüleri ortaya çıktı.
iPhone SE'nin satışa çıkmasından bu yana iki yıl geçti. O zamandan beridir farklı kaynaklar ve bazı analistler tarafından iPhone SE 2 modelinin geleceği arada sırada gündeme getiriliyor. Ancak son birkaç aydır bu spekülasyonlar iyice yoğunlaştı. Bir iddiaların üstünde bir de dikkat çekici bir video ortaya çıktı.
Japon Mac Otakara sitesinin Weibo'ya dayandırarak verdiği habere göre görüntülerdeki telefon iPhone SE 2 olabilir. En azından kaynak böyle bir iddia olduğunu belirtiyor.