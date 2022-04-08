Tarihi adım! Bilim insanları hücreleri 30 yaş gençleştirildi

Bununla birlikte Reich, eLife adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu vurguladı. Araştırmanın laboratuvardan çıkıp kliniğe taşınmadan önce üstesinden gelinmesi gereken birkaç bilimsel sorun olduğunu söyledi. Ancak hücre gençleştirmenin mümkün olduğunu ilk kez göstermenin ileriye doğru kritik bir adım olduğunu aktardı.