Tarihi adım! Bilim insanları hücreleri 30 yaş gençleştirildi
İngiltere'de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları 25 yılı aşkın bir süre önce klonlanmış koyun Dolly'yi oluşturmak için kullanılan teknoloji üzerine eklemeler yaparak, 53 yaşındaki bir kadına ait cilt hücrelerini 30 yaş gençleştirmeyi başardı.
İngiltere’de yer alan Cambridge Üniversitesi’nden bilim insanları, 53 yaşındaki bir kadının cilt hücrelerini 23 yaşındaki bir kadınınkiyle eşdeğer olacak şekilde gençleştirdi.
Babraham Enstitüsü'nden ekibin başkanı Prof. Dr. Wolf Reik, tekniğin sonunda insanları yaşlandıkça daha uzun süre daha sağlıklı tutmak için kullanılabileceğini umduğunu söyledi.
Reik, "Bu tür şeyleri hayal ediyorduk. Birçok yaygın hastalık yaşla birlikte daha da kötüleşiyor ve insanlara bu şekilde yardım etmeyi düşünmek çok heyecan verici" dedi.
Bununla birlikte Reich, eLife adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın henüz çok erken bir aşamada olduğunu vurguladı. Araştırmanın laboratuvardan çıkıp kliniğe taşınmadan önce üstesinden gelinmesi gereken birkaç bilimsel sorun olduğunu söyledi. Ancak hücre gençleştirmenin mümkün olduğunu ilk kez göstermenin ileriye doğru kritik bir adım olduğunu aktardı.