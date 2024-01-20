Tarihi an! İlk Türk astronot uzay istasyonunda: İstikbal Göklerdedir!

BAKAN KACIR, UÇAKTAN BAĞLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD’den dönüşünde uçaktan, planetaryumlarda gerçekleştirilen kenetlenme programının ana yayına bağlandı. Bakan Kacır, uçağında kaptanın kenetlenme heyecanını tüm yolculara duyurduğunu belirterek, "Alper Bey’in ailesi de şu anda Türkiye'ye dönüş yolunda başka bir uçaktalar. Aynı şekilde onların uçuşunda da yine tüm yolculara Türk Hava Yolları kaptanının bu anonsu yaptığını öğrendim. Yani yaşanan heyecan sadece yeryüzünde değil şu anda gökyüzünde de paylaşılıyor. Tüm milletimize bu coşkuya bu heyecanı ortak olduğu için şükranlarımı sunuyorum. Bu misyonun gelecek nesillerimize, gençlerimize, çocuklarımıza ilham kaynağı olacağını ümit ediyorum ve inşallah çok daha büyük projeleri hep birlikte gerçekleştirmek için çalışmayı temenni ediyorum" diye konuştu.

Dünyada uzay sanayisi anlamında muazzam bir endüstri geliştiğini belirten Kacır, "Biz arzu ediyoruz ki nasıl savunma sanayinde endüstrimiz gelişti, 3 bine yakın firmamız 80 binden fazla insan kaynağımızla sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, rekabetçi şekilde dünyaya yüksek teknoloji ihracat edebilen bir ülke olduysak, inşallah önümüzdeki dönemde uzay sanayisinde de benzer bir atılım yapalım" ifadelerini kullandı.