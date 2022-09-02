Tarihte bir ilk: Yapay zeka CEO olarak atandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Tang Yu, süreç akışını düzene sokacak, iş görevlerinin kalitesini artıracak ve yürütme hızını artıracak. Yapay zeka destekli kadın bot, günlük operasyonlarda rasyonel karar vermeyi desteklemek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlamak için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik araç olarak da hizmet verecek.