''TEKNOFEST Mavi Vatan'' kapılarını açtı

'BENİM İLK TEKNOFEST DENEYİMİM'

9 Yaşındaki Melisa Şendur, "Çok heyecanlıyım. Gemilerin içine bakacağız. Çok güzel görünüyor ama aşırı kalabalık. Çok güzel bir duygu oluyor. Benim ilk TEKNOFEST deneyimim. Çok heyecanlıyım ama her şey çok güzel" dedi.