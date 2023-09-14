  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Teknoloji
  4. Teknoloji liderleri yapay zeka için bir araya geldi

Teknoloji liderleri yapay zeka için bir araya geldi

ABD'de teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Washington'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Teknoloji liderleri yapay zeka için bir araya geldi - Resim: 1

SpaceX , Tesla CEO'su ve X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, teknolojinin önde gelenlerinin yapay zekayı tartışmak üzere Washington'da toplanmasının ardından yapay zekaya ilişkin düzenleme konusunda "ezici bir fikir birliğine" varıldığını söyledi.

1 / 7
Teknoloji liderleri yapay zeka için bir araya geldi - Resim: 2

Toplantıya katılan teknoloji patronları arasında Meta'dan Mark Zuckerberg ve Google patronu Sundar Pichai de vardı.

2 / 7
Teknoloji liderleri yapay zeka için bir araya geldi - Resim: 3

Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates ve Microsoft'un şu anki CEO'su Satya Nadella da toplantıya katıldı.

3 / 7
Teknoloji liderleri yapay zeka için bir araya geldi - Resim: 4

ABD'li milletvekilleriyle yapılan toplantı kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi. Yapay zekanın gücü, hem iyi hem de kötü anlamda kullanıcıların yoğun ilgisini çekiyor.

4 / 7