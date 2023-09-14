Teknoloji liderleri yapay zeka için bir araya geldi
ABD'de teknoloji dünyasının önde gelen isimleri Washington'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.
SpaceX , Tesla CEO'su ve X'in (Twitter) sahibi Elon Musk, teknolojinin önde gelenlerinin yapay zekayı tartışmak üzere Washington'da toplanmasının ardından yapay zekaya ilişkin düzenleme konusunda "ezici bir fikir birliğine" varıldığını söyledi.
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Toplantıya katılan teknoloji patronları arasında Meta'dan Mark Zuckerberg ve Google patronu Sundar Pichai de vardı.
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Microsoft'un eski CEO'su Bill Gates ve Microsoft'un şu anki CEO'su Satya Nadella da toplantıya katıldı.
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ABD'li milletvekilleriyle yapılan toplantı kapalı kapılar ardında gerçekleştirildi. Yapay zekanın gücü, hem iyi hem de kötü anlamda kullanıcıların yoğun ilgisini çekiyor.
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