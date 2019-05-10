Telefonlar değişiyor ! İşte Android Q'nun özellikleri
Milyonlarca akıllı telefon kullancısı Android Q işletim sistemine yakın zamanda kavuşacak. Peki Android Q ile neler değişecek ? İşte Android Q'nun özellikleri...
Android Q, büyük ölçüde gizliliğe odaklanıyor ve Android sahiplerine hangi verileri paylaştıkları konusunda daha hassas bir kontrol sağlıyor. Hangi bilgi uygulamalarının isteyebileceği konusunda daha katı sınırlar oluşturuyor.
Android Q'da oynayan canlı görüntülerin alt yazıları otomatik olarak görüntülenecek; bunun için ayrıca bir uygulama indirmenize gerek kalmayacak.