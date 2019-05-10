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  3. 10 Mayıs 2019 11:48

Telefonlar değişiyor ! İşte Android Q'nun özellikleri

Milyonlarca akıllı telefon kullancısı Android Q işletim sistemine yakın zamanda kavuşacak. Peki Android Q ile neler değişecek ? İşte Android Q'nun özellikleri...

Telefonlar değişiyor ! İşte Android Q'nun özellikleri

Telefonlarda Android Q dönemi resmen başlıyor! Bakın telefonunuzda neler değişecek neler?

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Telefonlar değişiyor ! İşte Android Q'nun özellikleri

Android Q, büyük ölçüde gizliliğe odaklanıyor ve Android sahiplerine hangi verileri paylaştıkları konusunda daha hassas bir kontrol sağlıyor. Hangi bilgi uygulamalarının isteyebileceği konusunda daha katı sınırlar oluşturuyor.

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Telefonlar değişiyor ! İşte Android Q'nun özellikleri

Android Q'da oynayan canlı görüntülerin alt yazıları otomatik olarak görüntülenecek; bunun için ayrıca bir uygulama indirmenize gerek kalmayacak.

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Telefonlar değişiyor ! İşte Android Q'nun özellikleri

Canlı Altyazıları açıp kapatmak için yapmanız gereken de oldukça basit: Ses açıp kapama tuşunun hemen altındaki ilgili simgeye dokunun!

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