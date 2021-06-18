Telefonu elinden düşmeyen eşiniz ya da sevgiliniz ''Seksting'' olabilir...

İtalya’nın başkenti Roma’daki Sapienza Üniversitesi’nde görevli psikologların öncülüğündeki uluslararası bir ekip, aralarında Türkiye, ABD, İrlanda, Rusya, İtalya’nın da olduğu 11 ülkedeki 6 bin kişinin katılımıyla araştırma yaptı.