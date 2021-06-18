Telefonu elinden düşmeyen eşiniz ya da sevgiliniz ''Seksting'' olabilir...
Aralarında Türkiye, ABD, İrlanda, Rusya, İtalya’nın da olduğu 11 ülkede yapılan bir araştırma mobil dünyada ''seksting" olarak adlandırılan dikkat çeken bir "sırrı" ortaya çıkardı.
İtalya’nın başkenti Roma’daki Sapienza Üniversitesi’nde görevli psikologların öncülüğündeki uluslararası bir ekip, aralarında Türkiye, ABD, İrlanda, Rusya, İtalya’nın da olduğu 11 ülkedeki 6 bin kişinin katılımıyla araştırma yaptı.
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Bilim insanları, şimdiye kadar sekstingle psikolojide narsizm, makyavelizm ve psikopatinin kişilik özelliklerini ifade eden ‘karanlık üçlü’nün ilintisinin yeteri kadar irdelenmediğine dikkat çekti.
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Araştırma sonucunda özellikle ergenler arasında revaçta olan seksting alışkanlığının bu üçlünün iksiyle, narsizm ve makyavelizmin kişilik özellikleriyle ilintisi olduğunu saptadı.
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Sekstinge meraklı olanların bu iki kişilik özelliklerine sahip olma olasılığı seksting alışkanlığı olmayanlara oranla göre daha yüksek.
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