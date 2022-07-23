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  4. Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi

Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi

Günümüzde pek çok akıllı telefon kullanıcısı, telefonunun başkaları tarafından izlendiği endişesiyle yaşarken, uzmanlar cep telefonlarının izlendiğine dair 3 belirtiyi açıkladı...

Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi - Resim: 1

Akıllı telefonunuzun gözetlendiğinden şüphelenmemize yol açan bir kaç yöntem ile bu uygulamaları ortaya çıkarabiliriz. Günümüzde cep telefonunu izlemek için kullanabilecek bir çok uygulama var. 

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Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi - Resim: 2

Bu uygulamalar ile beraber telefonunuza erişerek evinizde ve işyerinizde sizi izleyebilir yada verilerinize ulaşabilir.

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Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi - Resim: 3

Öncelikle akıllı telefonunuza erişmek isteyen kişi bir casus uygulaması yüklemek için telefonunuzu eline alması gerekir çünkü bir casus uygulaması yüklemesi uzaktan çok daha zor olacaktır. 

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Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi - Resim: 4

Bu nedenle her hangi birisinin cep telefonunuza fiziksel olarak erişimi olmadığından emin olmanız gerekmektedir.

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