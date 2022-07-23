Telefonunuz ''izleniyor'' olabilir! İşte ''cep''teki casusun 3 belirtisi
Günümüzde pek çok akıllı telefon kullanıcısı, telefonunun başkaları tarafından izlendiği endişesiyle yaşarken, uzmanlar cep telefonlarının izlendiğine dair 3 belirtiyi açıkladı...
Akıllı telefonunuzun gözetlendiğinden şüphelenmemize yol açan bir kaç yöntem ile bu uygulamaları ortaya çıkarabiliriz. Günümüzde cep telefonunu izlemek için kullanabilecek bir çok uygulama var.
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Bu uygulamalar ile beraber telefonunuza erişerek evinizde ve işyerinizde sizi izleyebilir yada verilerinize ulaşabilir.
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Öncelikle akıllı telefonunuza erişmek isteyen kişi bir casus uygulaması yüklemek için telefonunuzu eline alması gerekir çünkü bir casus uygulaması yüklemesi uzaktan çok daha zor olacaktır.
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Bu nedenle her hangi birisinin cep telefonunuza fiziksel olarak erişimi olmadığından emin olmanız gerekmektedir.
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