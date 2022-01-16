Telegram için flaş karar! Yasaklanıyor!
Almanya, yasaları çiğnemekle suçlanan popüler mesajlaşma uygulaması Telegram hakkında kapatılma kararı alındı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kapatabileceklerini açıkladı.
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Yaz aylarında ülkede Telegram'ın yasalarını çiğnediği gerekçesiyle yasal işlem başlatmıştı.
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Suçlu bulunması halinde Telegram'a 5,5 milyon euro ceza kesilebileceği belirtiliyor.
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Ancak ülkede Telegram komplo teorilerinin ve nefret söylemlerinin kaynağı olarak görülüyor.
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