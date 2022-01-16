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  4. Telegram için flaş karar! Yasaklanıyor!

Telegram için flaş karar! Yasaklanıyor!

Almanya, yasaları çiğnemekle suçlanan popüler mesajlaşma uygulaması Telegram hakkında kapatılma kararı alındı.

Telegram için flaş karar! Yasaklanıyor! - Resim: 1

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kapatabileceklerini açıkladı. 

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Telegram için flaş karar! Yasaklanıyor! - Resim: 2

Yaz aylarında ülkede Telegram'ın yasalarını çiğnediği gerekçesiyle yasal işlem başlatmıştı.

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Telegram için flaş karar! Yasaklanıyor! - Resim: 3

Suçlu bulunması halinde Telegram'a 5,5 milyon euro ceza kesilebileceği belirtiliyor.

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Telegram için flaş karar! Yasaklanıyor! - Resim: 4

Ancak ülkede Telegram komplo teorilerinin ve nefret söylemlerinin kaynağı olarak görülüyor.

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