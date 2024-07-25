Telegram kullanıcıları dikkat: Büyük bir güvenlik açığı tespit edildi

ESET Research tarafından yapılan analiz, istismarın Telegram'ın 10.14.4 ve daha eski sürümlerinde çalıştığını ortaya koydu. Bunun nedeni, geliştiricilerin özel olarak hazırlanmış multimedya dosyalarını Telegram sohbetlerine veya kanallarına programlı olarak yüklemelerine izin verdiği için belirli bir yükün büyük olasılıkla Telegram API kullanılarak hazırlanmış olması olabilir. İstismar, tehdit aktörünün bir Android uygulamasını ikili bir eklenti olarak değil multimedya ön izlemesi olarak görüntüleyen bir yük oluşturabilmesine dayanıyor gibi görünüyor. Sohbette paylaşıldıktan sonra kötü amaçlı yük 30 saniyelik bir video olarak beliriyor.