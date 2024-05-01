Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı
James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntü heyecan yarattı. Güneş sistemindeki uydu gezegenlerden birinin tıpkı Dünya'ya benzediği belirtildi.
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma başlattı.
1 / 6
Pek çok insan, oldukça bulanık olan görüntüdeki gezegenin, aslında söylendiği gibi bir uydu gezegen değil, bizzat Dünya'nın ta kendisi olduğunu düşündü.
2 / 6
Pek çok kişi ise uzayda bambaşka bir Dünya olabileceği fikriyle öngörülerini paylaşıyordu.
3 / 6
Sputnik'te yer alan habere göre, daha sonra yapılan açıklamada, görüntülerdeki gök cisminin Satürn'ün en büyük ayı olan Titan olduğu açıklandı.
4 / 6