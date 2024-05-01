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  4. Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı

Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı

James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği görüntü heyecan yarattı. Güneş sistemindeki uydu gezegenlerden birinin tıpkı Dünya'ya benzediği belirtildi.

Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı - Resim: 1

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir fotoğraf, sosyal medyada tartışma başlattı.

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Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı - Resim: 2

Pek çok insan, oldukça bulanık olan görüntüdeki gezegenin, aslında söylendiği gibi bir uydu gezegen değil, bizzat Dünya'nın ta kendisi olduğunu düşündü.

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Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı - Resim: 3

Pek çok kişi ise uzayda bambaşka bir Dünya olabileceği fikriyle öngörülerini paylaşıyordu.

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Tıpkı Dünya gibi... Mevsimlerin, bulutların, göllerin olduğu gezegen heyecan yarattı - Resim: 4

Sputnik'te yer alan habere göre, daha sonra yapılan açıklamada, görüntülerdeki gök cisminin Satürn'ün en büyük ayı olan Titan olduğu açıklandı.

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