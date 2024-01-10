Togg Sedan'ın tanıtıldığı CES 2024'ten ilk kareler: Mercedes'in yeni oyuncağı ortaya çıktı
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024, kapılarını açtı. Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un Sedan modelinin de görücüye çıktığı fuarda, pek çok yeni ürün tanıtıldı.
Kaynak: AA
ABD'nin Las Vegas şehrinde dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2024, Las Vegas Kongre Merkezi'nde başladı.
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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeli dünya sahnesine çıktı. 2025'te yollara çıkacak olan Togg ilk kez CES 2024'te tanıtıldı.
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Fuarda bulunan Togg standı görüntülendi.
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İşte CES 2024'te tanıtılan teknolojik ürünler ve araçlar...
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