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  3. 16 Mart 2020 11:47

Toplamda 165 liralık 8 Google uygulaması ücretsiz oldu!

Google bir indirim daha yaptı. Android kullanıcıları için Google Play Store üzerinde toplam 165 lira olan 8 uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu.

Toplamda 165 liralık 8 Google uygulaması ücretsiz oldu!

Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc.
Tüm Tycoon oyunlarında olduğu gibi, bu oyunda da bir patron oluyorsunuz ve tren istasyonunu yönetiyorsunuz. Normal şartlarda 2 lira olan bu oyun, 4 gün boyunca ücretsiz.

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Toplamda 165 liralık 8 Google uygulaması ücretsiz oldu!

SOMEDAY
Hikaye odaklı bir macera oyunu olduğunu belirtelim. Denemek isteyenler için 1 gün boyunca ücretsiz olan oyun, 2,20 liraya satılıyor.

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Toplamda 165 liralık 8 Google uygulaması ücretsiz oldu!

Duck Warfare
Ördeklerle birleşerek evinizi düşmanlardan savunduğunuz küçük bir oyun. 3,50 liraya satılıyor, fakat 3 gün boyunca ücretsiz.

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Toplamda 165 liralık 8 Google uygulaması ücretsiz oldu!

13 Puzzle Rooms: Escape game
Adından da anlayacağınız üzere, bir odadan bulmacaları tamamlayarak kaçmaya çalıştığınız bir oyun. 13 liraya satılan bu oyun, 4 gün boyunca ücretsiz.

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