Toplamda 165 liralık 8 Google uygulaması ücretsiz oldu!
Google bir indirim daha yaptı. Android kullanıcıları için Google Play Store üzerinde toplam 165 lira olan 8 uygulama kısa süreliğine ücretsiz oldu.
Idle Train Station Tycoon : Money Clicker Inc.
Tüm Tycoon oyunlarında olduğu gibi, bu oyunda da bir patron oluyorsunuz ve tren istasyonunu yönetiyorsunuz. Normal şartlarda 2 lira olan bu oyun, 4 gün boyunca ücretsiz.
SOMEDAY
Hikaye odaklı bir macera oyunu olduğunu belirtelim. Denemek isteyenler için 1 gün boyunca ücretsiz olan oyun, 2,20 liraya satılıyor.
Duck Warfare
Ördeklerle birleşerek evinizi düşmanlardan savunduğunuz küçük bir oyun. 3,50 liraya satılıyor, fakat 3 gün boyunca ücretsiz.