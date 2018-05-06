TSK'nın yüzde yüz yerli silahı: Kasırga

Yüzde yüz yerli ve milli bir sistemle geliştirilen Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu yeteneğini de önemli ölçüde artırdı. Kasırga ile Türkiye, hem kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılarken, hem de bu teknolojiyi dost ve kardeş ülkelere de satan bir ülke konumuna geldi.

