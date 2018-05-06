TSK'nın yüzde yüz yerli silahı: Kasırga
Yerli ve milli imkanlarla üretilen füze ve silah sistemi ''Kasırga'', TSK'nın gücüne güç kattı.
Roketsan tarafından geliştirilen ve tamamı yerli üretim olan 302 mm güdümlü füze ve silah sistemi Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin göz bebeği durumunda...
Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen 302 mm füze ve silah sistemi Kasırga, yüksek isabet ve tahrip gücüne sahip. Sisteme K+ Projesi ile güdüm ve pod kabiliyeti de eklendi ve menzil 120 kilometreye çıkarıldı. Bu sayede Kasırga, 30 kilometreden 120 kilometre mesafeye kadar kritik nokta hedeflerini yoğun ve etkili biçimde vurma imkanına kavuştu.
Yüzde yüz yerli ve milli bir sistemle geliştirilen Kasırga, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vurucu yeteneğini de önemli ölçüde artırdı. Kasırga ile Türkiye, hem kendi ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılarken, hem de bu teknolojiyi dost ve kardeş ülkelere de satan bir ülke konumuna geldi.
KASIRGA HAKKINDA
Derinlikteki kritik bölge hedefleri oldukça başarılı şekilde vuran Kasırga, katı kompozit yakıt teknolojisine sahip.
Kasırga roketleri sabit çelik tüpten fırlatılabildiği gibi kötü hava ve çevre koşullarına karşı yüksek koruma ve daha kolay ve süratli doldurma ve boşaltma imkanı sağlayan izoleli pod içerisinden de fırlatılabiliyor.