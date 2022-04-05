Türk bilim insanlarından büyük başarı! İlk kez bir Türk bilim insanı görüntüledi

Sefer katılımcılarından Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara’nın yaptığı literatür taramasından sonra keşfedilen canlının "Beroe cucumis" olduğu ve kıtanın güneyinde daha önce bir kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.