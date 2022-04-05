Türk bilim insanlarından büyük başarı! İlk kez bir Türk bilim insanı görüntüledi
Türkiye’nin Antarktika’da geçici Türk Bilim Üssü’nün bulunduğu Horseshoe Adası’nın çevresinde `Beroe cucumis` canlısını ilk kez görüntüledi.
AA Foto muhabiri Şebnem Coşkun 10-28 Şubat`ta, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi`nde bilim heyetinin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bu coğrafyada yer alan farklı türleri de gözlemleme imkanı buldu.
Coşkun, Horseshoe Adası’nda su altını gözlemlemek için seferin Çevre Zabiti Atilla Yılmaz ile adanın Gaul Koyu’nda buz dağları arasında dalış yaptı. Ekip bu dalışla su altında pembe renkli bir türe rastladı.
Coşkun, kıtada daha önce yapılan çalışmalarda rastlanmamış söz konusu türün tespit edilebilmesi adına fotoğrafla bu türü görüntüledi.
Sefer katılımcılarından Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Su Ürünleri Bölüm Başkanı Alpaslan Kara’nın yaptığı literatür taramasından sonra keşfedilen canlının "Beroe cucumis" olduğu ve kıtanın güneyinde daha önce bir kaydının bulunmadığı ortaya çıktı.