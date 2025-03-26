Türk bilim insanlarından ''implant'' tedavisinde her şeyi değiştirecek adım

Geliştirdikleri tasarımla ilgili konuşan Prof. Dr. Vagif Nevruzoğlu, zaman içerisinde değiştirilebilir katman ile farklı tedavi yöntemlerinin uygulanabildiği tasarımın, tüm diş implantlarının yanı sıra ihtiyaç halinde vücudun diğer bölgelerindeki implantlara da uygulanabileceğini söyledi. Prof. Dr. Nevruzoğlu, "İmplantlarda sıkça yaşanan soruna yönelik yeni bir tasarım geliştirdik. Bu tasarıma göre, implantın içindeki boşluğu, bir antibakteriyel depolama alanı olarak kullandık. Sanayiciler ile iş birliklerimize çalışmalar gerçekleşiyoruz. İleriye yönelik seri üretime geçirmeyi hedefliyoruz. İmplantları birbirinden iyi yapan şey yüzeyindeki antibakteriyel katmandır. İmplantların hangi özelliklere sahip olduğunu soran hastalar, artık daha fazla endişe etmeyecek. Tasarımla implantlar artık sonsuza kadar kullanılabilecek. Çünkü bu özellikler, doğrudan implantın bünyesinde bulunacak. Bu sayede, uzun süreli kullanımı daha güvenilir ve etkili olacak" diye konuştu. (DHA)