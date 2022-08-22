Türk mühendisler geliştirdi; dakikada 950 mermi atıyor
Türk mühendisler yerli ve milli imkanlarla dakikada 950 mermi atabilen silah geliştirdi.
Türk savunma sanayii firması, uçaksavarda dışa bağımlılığı azaltma kapsamında dakikada 950 mermi atabilen bir silah geliştirdi. Canik M2F isimli silahın yakın zamanda seri üretime geçmesi bekleniyor.
TRT Haber'in haberine göre; Havadaki tehditleri hedef alıyor, dakikada 950 mermi atabiliyor, kesintisiz ateş gücü sağlıyor.
Canik M2F uçaksavarın kalifikasyon testleri tamamlandı.
SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "45,38 12,7 silahların normalde atım hızı 550 atım/dakika. Ama bu atım hızı hava araçları için yeterli değildi, bunun 900'ün üzerine çıkması lazımdı. Biz de 950 atım hızına çıkabilen bir model geliştirdik" dedi.
Samsun'da üretildi
M2F uçaksavarın tasarımı ve üretimi, tamamıyla yerli imkanlarla Samsun'da yapıldı. Tüm tasarım, AR-GE, üretim işlemleri 4 senede tamamlandı.