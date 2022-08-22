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Türk mühendisler geliştirdi; dakikada 950 mermi atıyor

Türk mühendisler yerli ve milli imkanlarla dakikada 950 mermi atabilen silah geliştirdi.

Türk mühendisler geliştirdi; dakikada 950 mermi atıyor - Resim: 1

Türk savunma sanayii firması, uçaksavarda dışa bağımlılığı azaltma kapsamında dakikada 950 mermi atabilen bir silah geliştirdi. Canik M2F isimli silahın yakın zamanda seri üretime geçmesi bekleniyor.

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Türk mühendisler geliştirdi; dakikada 950 mermi atıyor - Resim: 2

TRT Haber'in haberine göre; Havadaki tehditleri hedef alıyor, dakikada 950 mermi atabiliyor, kesintisiz ateş gücü sağlıyor.

Canik M2F uçaksavarın kalifikasyon testleri tamamlandı.

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Türk mühendisler geliştirdi; dakikada 950 mermi atıyor - Resim: 3

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "45,38 12,7 silahların normalde atım hızı 550 atım/dakika. Ama bu atım hızı hava araçları için yeterli değildi, bunun 900'ün üzerine çıkması lazımdı. Biz de 950 atım hızına çıkabilen bir model geliştirdik" dedi.

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Türk mühendisler geliştirdi; dakikada 950 mermi atıyor - Resim: 4

Samsun'da üretildi
M2F uçaksavarın tasarımı ve üretimi, tamamıyla yerli imkanlarla Samsun'da yapıldı. Tüm tasarım, AR-GE, üretim işlemleri 4 senede tamamlandı.

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