Türk mühendisler geliştirdi; dakikada 950 mermi atıyor

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "45,38 12,7 silahların normalde atım hızı 550 atım/dakika. Ama bu atım hızı hava araçları için yeterli değildi, bunun 900'ün üzerine çıkması lazımdı. Biz de 950 atım hızına çıkabilen bir model geliştirdik" dedi.