Türk mühendislerin geliştirdiği SOM-J seyir füzesi hedefi 12'den vurdu!
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesinin atış testi başarıyla tamamlandı.
TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi, savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testini başarıyla tamamladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konuya ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "TÜBİTAK SAGE'de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı. Satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman. Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiye’sine giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
SOM-J SEYİR FÜZESİ
SOM J; SOM Silah Sistemi Ailesi’nin F-35 (JSF) dâhilî silah istasyonlarına, F-16 ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA’lara) uyumlu olarak geliştirilmiş bir üyesi olup yoğun şekilde korunan hareketli su üstü ve sabit/durağan satıh hedeflerine taarruz yeteneğine sahiptir.
SOM-J MÜHİMMATININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Füze Ağırlığı ~1.100 lb. (500 kg)
Kısmi Delici Harp Başlığı
Küresel Konumlama Sistemi (KKS)
Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS)
Yeryüzü Referanslı Navigasyon Sistemi (YRNS)
Kızılötesi Görüntülemeli (KÖG) Arayıcı Başlık
Otomatik Hedef Algılama (OHA)
Atış Sonrası Kontrol Yeteneği
Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu