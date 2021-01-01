Türk profesör Antarktika'da keşfetti! ''Dünyada henüz tanımlanmamış''

Sefer sırasında toplam 100 penguen üzerinde çalışma yapan Bayram, hayvanların oküler yüzey örneklerini topladı. Halen devam eden çalışmalarda 'Gentoo' türü penguenin sağ gözünde bir doku saptayan Prof. Dr. Bayram, mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için örnekler aldı. ERÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapılan çalışmalarda penguenlerin birisinin göz lezyonundan 5 farklı bakteri keşfedildi. 'Gen Bank' veri tabanında bulunan sekans sonuçları ile pengueninin yüzde 98,75'in altında benzerlik gösterdiği ve elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya taxa potansiyeline sahip bakteriler olduğu belirlendi.

