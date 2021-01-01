Türk profesör Antarktika'da keşfetti! ''Dünyada henüz tanımlanmamış''
Antarktika'ya giden Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, inceleme yaptığı penguenlerden birisinin göz lezyonunda 5 farklı bakteri keşfetti.
Kayseri'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde inceleme yaptığı penguenlerden birisinin göz lezyonunda 5 farklı bakteri keşfetti. Prof. Dr. Bayram, "Mikrobiyolojik çalışmalarda 5 farklı cins, tür ya da taxa grubu elde etmiş durumdayız. Bu da demektir ki şu anda bizim izole ettiğimiz bakteriler dünyada henüz sınıflandırılmamış ve tanımlanmamış" dedi.
ERÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, geçen yıl 4 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen '3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katıldı.
Sefer sırasında toplam 100 penguen üzerinde çalışma yapan Bayram, hayvanların oküler yüzey örneklerini topladı. Halen devam eden çalışmalarda 'Gentoo' türü penguenin sağ gözünde bir doku saptayan Prof. Dr. Bayram, mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için örnekler aldı. ERÜ Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında yapılan çalışmalarda penguenlerin birisinin göz lezyonundan 5 farklı bakteri keşfedildi. 'Gen Bank' veri tabanında bulunan sekans sonuçları ile pengueninin yüzde 98,75'in altında benzerlik gösterdiği ve elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya taxa potansiyeline sahip bakteriler olduğu belirlendi.