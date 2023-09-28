Türkiye kaçıncı sırada? Ülkeler, iPhone 15 almak için maaşlarının ne kadarını veriyor?
Apple'ın yeni çıkardığı iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleri kullanıcılarına sunulurken ülkelere göre iPhone almak isteyenlerin maaşlarından verecekleri miktar belli oldu.
iPhone 15 Pro Max, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşayanlar için pahalı bir seçenek.
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Temel modelde 256 GB depolama alanına sahip olan bu cihazın fiyatı 1.199 dolar gibi yüksek bir seviyede bulunuyor.
Peki, iPhone 15 almak için ülkeler maaşının ne kadarını veriyor? İşte yanıtı...
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İsviçre: %20
Singapur: %24
Amerika Birleşik Devletleri: %28
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Birleşik Arap Emirlikleri: %34
Avustralya: %35
Hollanda: %35
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