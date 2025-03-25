Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu
Dün gece saatlerinde gökyüzünde görülen spiral şeklindeki yapının sırrı çözüldü.
Kaynak: DHA
Dün akşam saatlerinde gökyüzünde spiral şeklinde bir yapı görüldü.
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Türkiye semalarında da görülen ve neden olduğu anlaşılamayan şekil sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), söz konusu şeklin muhtemelen roketin egzozundan çıkan donmuş yakıt bulutundan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.
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Açıklamada, "Bu duruma, SpaceX Falcon 9 roketinin neden olması muhtemeldir. Roketin donmuş egzoz dumanı atmosferde dönüyor ve güneş ışığını yansıtarak gökyüzünde bir spiral gibi görünmesine neden oluyor" denildi.
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