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Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu

Dün gece saatlerinde gökyüzünde görülen spiral şeklindeki yapının sırrı çözüldü.

Kaynak: DHA
Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu - Resim: 1

Dün akşam saatlerinde gökyüzünde spiral şeklinde bir yapı görüldü. 

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Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu - Resim: 2

Türkiye semalarında da görülen ve neden olduğu anlaşılamayan şekil sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

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Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu - Resim: 3

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), söz konusu şeklin muhtemelen roketin egzozundan çıkan donmuş yakıt bulutundan kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

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Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu - Resim: 4

Açıklamada, "Bu duruma, SpaceX Falcon 9 roketinin neden olması muhtemeldir. Roketin donmuş egzoz dumanı atmosferde dönüyor ve güneş ışığını yansıtarak gökyüzünde bir spiral gibi görünmesine neden oluyor" denildi.

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