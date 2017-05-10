Türkiye'de bir ilk ! Havadan havaya füze geliştirildi

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre havadan havaya güdümlü füzeler, hareket halindeki bir uçaktan ateşlenerek hareket halindeki bir diğer uçağı takip ederek vurması nedeniyle üst düzey füze teknolojisi gerektiriyor ve bu nedenle de ‘güdümlü füzelerin nirvanası’ diye nitelendiriliyor.

