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  3. 10 Mayıs 2017 11:10

Türkiye'de bir ilk ! Havadan havaya füze geliştirildi

TÜBİTAK Türkiye’nin ilk “havadan havaya” ateşlenen füzesini geliştirdi. Füzeye “Göktuğ” adı verildi.

Türkiye'de bir ilk ! Havadan havaya füze geliştirildi

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Türkiye’nin ilk “havadan havaya” ateşlenen füzesini geliştirdi. Füzeye “Göktuğ” adı verildi. Geliştirilen teknoloji “güdümlü füzelerin nirvanası” olarak nitelendiriliyor.Göktuğ’ hareket halinde uçaktan atılıyor ve diğer uçağı vurabiliyor.

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Türkiye'de bir ilk ! Havadan havaya füze geliştirildi

Göktuğ füzesi ‘Varyant-1’ ve ‘Varyant- 2’ olmak üzere farklı menzil özelliklerinde üretilecek. Varyant-1 orta ve uzun menzilde, Varyant-2 kısa ve orta menzilde etkili olacak şekilde geliştirildi.

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Türkiye'de bir ilk ! Havadan havaya füze geliştirildi

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre havadan havaya güdümlü füzeler, hareket halindeki bir uçaktan ateşlenerek hareket halindeki bir diğer uçağı takip ederek vurması nedeniyle üst düzey füze teknolojisi gerektiriyor ve bu nedenle de ‘güdümlü füzelerin nirvanası’ diye nitelendiriliyor.

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Türkiye'de bir ilk ! Havadan havaya füze geliştirildi

İTHAL FÜZEYE SON
Türk Hava Kuvvetleri’nin düşman uçaklarına karşı ihtiyacı olan havadan havaya füzeler şu an ABD’den satın alınıyor. Göktuğ füzeleri yurtdışından alım zorunluluğunu sona erdirecek.

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