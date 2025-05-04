Türkiye'de bir ilk! Üniversite öğrencilerinden hayat kurtaracak icat

ŞERİF: ATIK ISIYI EN İYİ ŞEKİLDE DÖNÜŞTÜYORUZ

Projenin Takım Kaptanı Melike Şerif de “Projemiz piston motorlu eğitim uçaklarını egzoz sıcaklığından oluşan ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürme projesidir. Peltier teknolojisi 250 olan sıcaklık farkıyla elektrik enerjisi üretmesi anlamına geliyor. Biz uçağın egzoz gazlarından çıkan atık ısının en iyi şekilde dönüştürülmesini sağlamak için peltier teknolojisini kullandık. Motor çalıştığı sürece elektrik üretebilmekte ve acil durumlarda aviyonik sistemlere sürekli olan elektriği sağlamaktadır. Bu yüzden uçuş emniyeti açısından iniş sırasında herhangi bir sorun yaşanmadan aviyonik sistemlere elektrik enerjisini verebilmekteyiz. Projemizde 6 kişi çalışıyoruz. Bir de Takım Danışmanımız var. Bu projeyle bir yıldır uğraşıyoruz. Hedefimiz kendi bölümümüzle ilgili projede en iyi yerlere gelmeye çalışmak” diye konuştu.