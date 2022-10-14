Türkiye'de en çok kullanılan iki emoji belli oldu

Online Bülten ve PR Servisi B2Press’in incelediği Unicode’un araştırmasına göre, internet kullanıcılarının yüzde 92’si iletişim kurarken her gün 5 milyarı aşkın emoji kullanıyor. Dünya genelinde en çok kullanılan ilk 5 emoji, kırmızı kalp, 2 hıçkırıklarla gülen yüz, elle tamam işareti ve gözyaşları sel olan yüz oluyor. Onları elle teşekkürler işareti ve 4 gülen yüz takip ediyor. 2019’dan bu yana kullanımı yüzde 90 artan gözü yaşlı emoji de yeni yılda ilk 10’a girmeye hazırlanıyor.